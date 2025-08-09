-Amantes e Amigas (1.3298083)\nImagina estar apaixonada, ser pedida em namoro e poucos dias depois descobrir que o seu namorado tem uma ficante? Parece confuso, mas foi isso que aconteceu com a estudante Kamilla Rosa Araújo, de 22 anos, moradora de Palmas. Ao saber que a pessoa com quem se relacionava também tinha um compromisso com a advogada Mariana Loreto, de 36 anos, as duas planejaram uma vingança e viraram amigas.\nDiferente do comportamento possivelmente esperado de uma pessoa ao descobrir uma traição, Kamilla não fez nenhum tipo de escândalo. Ela se juntou com a 'amante' do namorado, que não teve o nome revelado, para se vingar de uma forma mais suave.\nA história foi compartilhada, de forma irônica, no TikTok pela Kamilla. O vídeo alcançou mais de 5,4 milhões de visualizações e 600 mil curtidas.