Prêmio Protagonismo Universitário 2025 (Arquivo pessoal / Gabriela Santos Mendanha)\nA estudante de Medicina da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO), Gabriela Santos Mendanha, de 24 anos, foi uma das vencedoras do Prêmio Protagonismo Universitário 2025. A goiana desenvolveu um algoritmo de inteligência artificial capaz de interpretar tomografias de córnea no pré-operatório de cirurgias refrativas, alcançando acurácia superior a 80%, redução de erros clínicos, diminuição dos custos de triagem e economia de aproximadamente 70%.\nEm entrevista ao POPULAR, Gabriela explicou que o projeto surgiu como seu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), orientado pelos professores Francisco Wellington Rodrigues e Rodrigo Egídio. A ideia nasceu ao perceber dificuldades comuns no diagnóstico pré-operatório para cirurgias de correção de grau. Segundo ela, interpretar os exames é um processo complexo que muitas vezes exige consulta a outros profissionais ou cursos de capacitação.