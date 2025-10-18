SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Manuela Dias, 48, se pronunciou sobre o último capítulo do remake de "Vale Tudo" (Globo).A autora comentou desfecho de Odete Roitman (Debora Bloch), que diferentemente da trama original não morreu na versão atualizada. O final foi guardado a sete chaves."A diva é imortal. Escrevi esse final há dois meses. Uma operação primorosa de Luciana Monteiro e Paulo Silvestrini conseguiu driblar o vazamento", revelou Manuela Dias.O capítulo foi finalizado nesta sexta-feira (17), às 19h, com o objetivo de manter a surpresa para o público. "Obrigado a todos que guardaram segredo", completou.Manuela foi alvo de críticas após o capítulo final do remake. A escritora, que vem acumulando trabalhos de sucesso na televisão, parece não ter agradado ao público com a sequência final da trama.A repercussão ficou em torno do destino de Odete, que foi mostrada viva, apesar de levar um tiro e ficar no chão do Copacabana Palace por um longo período.Fãs apontaram falhas na construção narrativa, com comentários como: "Não teve sentido. Foi confuso", e críticas diretas ao roteiro: "Eu queria muito a Odete viva no final, mas Manuela Dias conseguiu estragar tudo. Pobre esse final viu". Houve também questionamentos sobre a lógica dramática, como a ausência de um legista que constatasse o óbito no local.