A esposa do cantor sertanejo Alcemir da Luz Carlos Filho, de 38 anos, conhecido como Eduardo (da dupla com Derick), afirmou que o artista está vivendo a fase mais crítica da recuperação após ser diagnosticado com leucemia promielocítica aguda (LPA). Internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital das Clínicas (HC), em Goiânia, o músico deu início às sessões de quimioterapia. Em entrevista à repórter Rafaella Barros, do g1 Goiás, a mulher do sertanejo, Daniele Mesquita e Castro, explicou que, apesar da gravidade do quadro, ele está consciente.\nEle está no período mais crítico e urgente por conta das plaquetas baixas e começou o tratamento com químio. Mas está bem, consciente", contou Daniele.\nO Hospital das Clínicas informou ao POPULAR que não divulga boletins detalhados de pacientes em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e ao Estatuto dos Direitos dos Pacientes.