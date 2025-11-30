RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Ingra Soares, 32, anunciou no início da tarde deste domingo (30) que a união com o cantor Zé Vaqueiro, 26, chegou ao fim.A influenciadora comunicou o término por meio de suas redes sociais. Eles estavam juntos desde 2019 e oficializaram a relação em 2021, quando se casaram."Quero comunicar, com respeito e transparência, que nossa relação chegou ao fim. Decidimos seguir caminhos diferentes. Essa não é uma decisão fácil, e dói, porque vivemos uma história linda, construída do zero, com muito amor, entrega e verdade", disse o Ingra.Na sequência, ela pediu compreensão do público. "Mas entendemos que, neste momento, nossos corações pedem direções distintas. Por isso, pedimos de coração que todos respeitem esse processo. Respeitem nosso tempo, nosso espaço e nossa forma de sentir. Obrigada", completou.Os dois são pais de Daniel, 5. O casal também teve Arthur, que veio ao mundo com síndrome de Patau, uma condição rara associada a diversas malformações e, infelizmente, faleceu aos 11 meses.