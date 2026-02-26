A repercussão da participação de BBB tem atingido a família de alguns participantes. Foi o que levou Priscilla Monroy, esposa de Alberto Cowboy, a se manifestar novamente nas redes sociais após receber ameaças envolvendo sua situação migratória nos Estados Unidos.\nMorando em Orlando, na Flórida, com o brother e a filha Fiorella, de 4 anos, Priscilla afirmou que decidiu não se calar diante das mensagens de ódio. Segundo ela, alguns internautas passaram a incentivar denúncias ao serviço de imigração americano, sugerindo que ela fosse deportada do país.\nÉ um momento muito delicado. Pensei bastante antes de falar sobre isso, mas já passou dos limites", escreveu.\nA terapeuta comportamental disse que reuniu provas e encaminhou o caso ao setor jurídico para tentar responsabilizar os autores das mensagens.