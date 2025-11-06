O espetáculo de dança contemporânea "Sagrado Vermelho" vai estrear no Teatro Sesc Palmas no dia 9 de dezembro deste ano, às 20h. A obra aborda a ancestralidade feminina e as tradições dos povos originários do Tocantins, conforme divulgado pela assessoria do evento. A apresentação é protagonizada pela bailarina Liu Moreira.\nInspirado na simbologia do urucum, que representa a semente, a cor e o sangue da terra, o espetáculo celebra o corpo como um território sagrado, de memória, resistência e renascimento. Em cena, a bailarina evoca o espírito das "mulheres-cabaça", figuras que guardam a sabedoria e a força da natureza, transformando seus gestos em um ritual de conexão com a terra.\nCom direção artística de Meire Maria e coreográfica de Rosa Antuña, a montagem promete uma experiência sensorial e poética. A apresentação conta com trilha sonora original de Márcio Bello e Murilo Pontes e uma ambientação visual inspirada nos tons terrosos do cerrado, com cenário de Vívian e Marcos Dutra.