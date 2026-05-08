Entre melodias sofisticadas, afetos e memórias que atravessam gerações, o espetáculo Djavan – O Musical: Vidas pra Contar chega a Goiânia para celebrar a obra de um dos artistas mais inventivos da música brasileira. A montagem será apresentada nesta sexta-feira (8) e sábado (9), no Teatro Rio Vermelho, conduzindo o público por diferentes fases da trajetória de Djavan.\nApós temporadas de sucesso no Rio de Janeiro e em São Paulo, o musical desembarca na capital goiana com direção artística de João Fonseca, responsável por produções inspiradas em nomes como Cássia Eller, Tim Maia e Cazuza. O texto, assinado por Patrícia Andrade e Rodrigo França, costura episódios da vida do cantor a partir de suas próprias canções.\nA narrativa acompanha Djavan desde a infância em Maceió até a consolidação internacional de sua carreira, revelando experiências pessoais, encontros e escolhas que ajudaram a construir uma sonoridade marcada pela mistura entre samba, jazz, pop e ritmos afro-brasileiros. O repertório inclui clássicos como Oceano, Flor de Lis, Meu Bem Querer e Sina.