A luta das quebradeiras de coco babaçu chega ao palco com o espetáculo “A Ciranda da Quebradeira”, da Trupe-Açu Cia de Circo. A exibição é gratuita e acontece neste fim de semana no Plano Diretor de Palmas, no distrito de Taquaruçu e na Comunidade Quilombola Barra da Aroeira, em Santa Tereza (confira programação abaixo).\nA estreia da encenação ocorre na comunicade onde residem cerca de 150 famílias descendentes de africanos que foram escravizados no Brasil. Essas famílias vivem em uma área de cerca de mil hectares, no leste do Tocantins, segundo dados divulgados pela Defensoria Pública do Estado.\nPara a Trupe-Açu Cia de Circo, “A Ciranda da Quebradeira” é uma imersão nas histórias de luta das mulheres quebradeiras de coco babaçu, referências de força e identidade regional. Com a mistura de palhaçada, bufonaria e poesia, a companhia apresenta uma narrativa sobre resistência, ancestralidade e cultura popular como expressão de memória social e política.