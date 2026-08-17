O espetáculo teatral "Anarriê", do Grupo Um Ponto Dois de Teatro, será apresentado gratuitamente em Palmas. A montagem integra a programação do projeto TO em Cena, realizado pelo Sesc Tocantins.\nA peça teatral é inspirada na cultura popular brasileira, a comédia conta a história de um casamento caipira em um pequeno povoado onde a tradicional festa de São João corre o risco de ser cancelada após uma decisão do coronel da região. A situação muda com a chegada de João Batista, um forasteiro que desperta o interesse das filhas do fazendeiro.\nA apresentação está prevista para ocorrer no dia 26 de agosto às 20h, no Teatro Sesc Palmas, localizado na 502 Norte. Apesar de gratuita, a entrada exige a retirada antecipada de ingresso digital, que estará disponível a partir das 8h do dia 25 de agosto, no site do Sesc Tocantins. O acesso está sujeito à capacidade do teatro.