Em verdade, em verdade vos digo: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o Porta dos Fundos abandonar de vez os temas bíblicos em seus especiais de Natal.\nEles até tentaram mudar de rota no especial natalino de 2022, com resultado melhor que a média, mas estão de volta à antiga seara agora a inspiração, pelo visto, está mais difícil de achar do que orelha de leproso no ano 50 d.C.\nSe a comparação parece gratuita e grosseira, a desculpa para inseri-la aqui é que menções às partes faltantes da anatomia dos afetados pela lepra na Antiguidade estão entre as piadas recorrentes nos 50 minutos de "Standup e Anda", como foi batizado o programa de final de ano da trupe carioca.\nRoteirizado, produzido e estrelado por Fábio Porchat, com curtíssimas participações de Gregorio Duvivier e Evelyn Castro, o especial é exatamente o que o título sugere. Trata-se de uma longa sessão de comédia standup transposta para a Galileia do século 1º, algumas décadas após a morte de um tal de Jesus mencionado de forma quase oblíqua e sem participação especial na história desta vez, graças ao Senhor.