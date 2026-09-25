Após mais de 50 anos, o autor e escritor Múcio Breckenfeld decidiu que era hora de lançar uma história de romance de alta fantasia que escreveu aos seis anos de idade. O primeiro volume da saga foi lançado em Palmas, nesta quarta-feira (23).\nEle explicou que o processo começou enquanto aprendia a ler e escrever com a irmã mais velha. Para tornar o aprendizado da escrita mais lúdico, ela pedia que Múcio criasse histórias.\nEu fui juntando várias histórias, e acabei fazendo essa história maior. Um livro de mais ou menos 40 páginas sobre fantasia. Minha mãe achou muito interessante e guardou os rascunhos", contou o autor.\nNa década de 1970, ele mergulhou no universo do RPG, um tipo de jogo presencial em que os participantes assumem o papel de personagens fictícios e desenvolvem uma história de forma colaborativa. A partir daí, passou a inserir e aprimorar os personagens de sua história no jogo.