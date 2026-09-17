O chef francês naturalizado brasileiro Érick Jacquin é uma das atrações do Festival Gastronômico de Araguaína, que será realizado entre os dias 25 e 27 de setembro, no Centro de Convenções da cidade. A programação inclui aulas-show gratuitas com chefs renomados da gastronomia nacional.\nConhecido pela participação nos programas MasterChef Brasil e Pesadelo na Cozinha, Jacquin se apresenta no dia 26, com a aula “A Alta Gastronomia ao Seu Alcance”. Durante a atividade, ele vai compartilhar técnicas e conceitos da cozinha profissional, além de demonstrar métodos de preparo utilizados na alta gastronomia.\nAs aulas-show serão realizadas das 19h30 às 21h30, com capacidade para 100 participantes por atividade. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas antecipadamente pela loja virtual do Sebrae.