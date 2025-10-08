A equipe do rapper Hungria informou que os exames laboratoriais confirmaram a presença de metanol no organismo do cantor, indicando um quadro de intoxicação pela substância.\nNa segunda-feira (6), o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, havia afirmado que o exame não havia constatado a presença de metanol.\nDe acordo com exames laboratoriais realizados pelo Laboratório Richet, da Rede D’Or, cujo resultado foi liberado em 6 de outubro, foi detectada a presença de metanol no sangue (0,54 mg/dL), acima do limite de referência (até 0,25 mg/dL). O resultado confirma a exposição à substância, e a equipe médica aguarda os exames de contraprova", disse a equipe do rapper.\nEles reforçaram que o cantor apresentou quadro compatível com intoxicação por metanol, após ingestão de bebida alcoólica possivelmente adulterada.