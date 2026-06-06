A repercussão de vídeos que mostram Maiara durante um desembarque levou a equipe da cantora a divulgar uma nota de esclarecimento e repúdio. O escritório negou qualquer problema de saúde, afirmou que a artista mantém sua agenda normalmente e anunciou medidas legais contra publicações consideradas difamatórias.\nA equipe da cantora Maiara divulgou uma nota de esclarecimento e repúdio hoje após a circulação de vídeos e publicações nas redes sociais que levantavam questionamentos sobre o estado de saúde da artista.\nDona Ruth, mãe de Marília Mendonça, encontra fio de cabelo da filha em roupa\nMaiara, da dupla com Maraisa, assume cabelo natural após lace soltar durante show em Aruanã\nSegundo o comunicado, Maiara "goza de plena saúde e integridade" e segue cumprindo normalmente sua agenda de compromissos profissionais. O escritório também afirmou que a vida pessoal da cantora transcorre de forma "leve e saudável".