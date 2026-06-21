Jéssika Borges durante a rotina no interior de Almas, em registro feito enquanto ajudava o pai a ensacar carvão (Reprodução/Instagram de Jéssika Borges)\nA rotina simples no interior de Almas, no sudeste do Tocantins, ganhou alcance nacional e internacional após um vídeo gravado enquanto Jéssika Borges ajudava o pai a ensacar carvão ultrapassar 13 milhões de visualizações. Por trás da repercussão, a internacionalista de 33 anos carrega uma história marcada por diagnósticos de saúde, luto e uma rede familiar que, segundo ela, sustenta cada etapa do recomeço.\nJéssika vive atualmente entre o trabalho administrativo em uma empresa e as atividades no campo com a família. Antes da viralização, construiu trajetória acadêmica na Europa, onde se formou em Relações Internacionais e Ciências Policiais, antes de retornar ao Tocantins após receber diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico e fibromialgia.