Emma Heming Willis, esposa de Bruce Willis, rebateu as críticas que recebeu após dizer em uma entrevista que ele está morando em uma casa separada dela e das filhas. O ator foi diagnosticado com demência frontotemporal há dois anos.\nEmma publicou um vídeo nas redes sociais para explicar a decisão. "Com muita frequência, cuidadores são julgados de forma rápida e injusta por aqueles que não viveram essa jornada", escreveu ela na legenda.\n"Compartilhar abertamente pode convidar opiniões, mas o mais importante é criar conexão e validação para aqueles que realmente estão navegando pelas realidades do cuidado todos os dias", disse Emma Heming\nConfira o horóscopo desta segunda-feira, 1 de setembro de 2025\nCorretora chama atenção com anúncio inusitado de terreno em cemitério para marido infiel: 'Descansar sem estresse'