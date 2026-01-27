Leonardo com equipe médica do hospital e Leonardo voltando para casa (Reprodução/ Instagram de Poliana Rocha)\nA blefaroplastia é uma cirurgia plástica utilizada para retirar excesso de pele da pálpebra, que pode ser superior, inferior ou de ambas. Recentemente o cantor Leonardo realizou o procedimento no Hospital Israelita Albert Einstein, em Goiânia.\nÀ reportagem, o dermatologista Bones Gonçalves explicou que a cirurgia normalmente não tem só a pele removida, mas também o músculo que tem ao redor dos olhos, que vai ficando flácido e as bolsinhas de gordura.\n“Como essa pele do nosso corpo é a mais fina, que é a pele da pálpebra, com o envelhecimento vai sobrando pele, pela flacidez mesmo. Então é como se criasse mais pele. E a cirurgia é uma das formas mais eficientes de resolver esse problema”, explica.