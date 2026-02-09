George Henrique e Rodrigo são condenados a devolver caminhão a produtora em mais um capítulo de briga judicial (Divulgação/Tribunal de Justiça de Goiás)\nA decisão judicial que determinou que a dupla George Henrique e Rodrigo devolvesse um caminhão para a antiga produtora foi mais um capítulo de uma briga judicial que já dura quase dois anos e envolve uma disputa milionária relacionada ao agenciamento da carreira dos cantores e ao pagamento de direitos sobre o faturamento da dupla.\nEm entrevista à reportagem, os advogados dos sertanejos e da Worldshow Promoções e Eventos explicaram o que aconteceu para que a relação que começou em 2011, muito antes de os irmãos goianos ganharem fama nacional, fosse parar nos tribunais. Segundo a defesa da produtora, a rescisão do contrato, feita em 2024, envolve uma indenização de R$ 12 milhões, além de multas que somam cerca de R$ 18 milhões.