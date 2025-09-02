William Bonner vai deixar o comando do Jornal Nacional, o telejornal de maior audiência no país, no próximo mês de novembro, após 29 anos na bancada do noticiário. Com a saída do âncora, a Globo terá uma dança de cadeiras entre os apresentadores de seus programas.\nGLOBO REPÓRTER\nBonner passará a apresentar o Globo Repórter, exibido às sextas-feiras. Sandra Annenberg, atualmente à frente do programa, continuará com a mesma função, mas com a companhia do jornalista, que anunciou nesta segunda-feira (1º) sua saída do Jornal Nacional.\nJORNAL NACIONAL\nO cargo de editor-chefe do Jornal Nacional, que era de Bonner, agora fica com Cristiana Souza Cruz, que já chefiou o escritório do jornalismo da Globo em Nova York, teve passagens pela GloboNews e está há seis anos como editora-adjunta. No Globo Repórter, Bonner voltará a ser apresentador e repórter, sem funções na chefia do programa.