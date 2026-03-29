Imagens do ensaio “Urucum: Sagrado Vermelho” destacam o uso simbólico do fruto por povos indígenas e evidenciam identidade, ancestralidade e relação com a natureza (Emerson Silva/Sagrado Vermelho)\nO olhar sensível sobre a cultura indígena do Tocantins ganha projeção internacional. O repórter fotográfico e documentarista Emerson Silva foi selecionado para integrar a mostra Imagens Circulantes, iniciativa da plataforma ContraLuz que reúne artistas de diferentes países da América Latina, com o ensaio “Urucum: Sagrado Vermelho”.\nA obra retrata a relação dos povos indígenas Karajá e Krahô com o urucum, elemento central em práticas culturais, medicinais e simbólicas dessas comunidades. Oito imagens compõem a seleção, com destaque para o uso do fruto na pintura corporal e sua conexão com identidade e ancestralidade.