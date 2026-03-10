Hoje, Carla Janaina Ferreira comanda uma equipe na Det Norske Veritas (DNV), na Noruega (Reprodução/Linkedin Carla Janaina Ferreira; NORA)\nA engenheira civil Carla Janaina Ferreira, formada pela Universidade Estadual de Goiás (UEG), é uma das 50 mulheres mais influentes na área da tecnologia na Noruega. O reconhecimento veio com a inclusão de seu nome na lista “Norges 50 fremste tech-kvinner 2026”, divulgada pelas organizações Abelia e ODA-Nettverk, que destaca profissionais que se destacam na inovação e no avanço da presença feminina no setor tecnológico.\nEm entrevista ao POPULAR, Carla compartilhou como sua trajetória profissional a levou a liderar pesquisas em tecnologia de ponta no país europeu. Hoje, ela comanda uma equipe na Det Norske Veritas (DNV), dedicada a desenvolver métodos para avaliar riscos e garantir a confiabilidade de sistemas de inteligência artificial aplicados a infraestruturas críticas, como energia, transporte e outros setores industriais complexos.