-VIDEO_PRAIA_EMPRESÁRIO (1.3450396)\nO empresário e sushiman Pacífico Medeiros, de 36 anos, morador de Rio Verde, no sudoeste de Goiás, decidiu “largar tudo” e se mudar para a praia com a esposa, a assistente social Iraiby Joicy, de 37 anos. Juntos há quase duas décadas, o casal tem três filhos, todos meninos, de 17, 12 e 11 anos. À frente de um restaurante japonês que funciona na cidade desde 2015, eles escolheram Bertioga, no litoral de São Paulo, como novo endereço.\nPacífico anunciou a mudança nas redes sociais e, em entrevista ao POPULAR, contou que a escolha foi motivada pelo desejo de desacelerar a rotina, cuidar da saúde mental e, ao mesmo tempo, expandir os negócios na área da gastronomia. O sushiman atua no ramo desde 2012.\nDecidimos nos mudar para um lugar onde nos sentimos bem. Já passamos várias férias em Bertioga e é um local familiar para nós. A mudança em si é sobre qualidade de vida, ter mais momentos com a família e desacelerar a rotina devido à nossa saúde mental”, afirmou o empresário.