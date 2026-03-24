O vídeo de uma empresária nas redes sociais mostrando para as clientes um novo modelo de calça que chegou à loja, com manchas na cor terra, causou reações inusitadas na web. Tudo porque a peça, apesar de nova, parece estar suja. A loja de multimarcas fica em Itaberaí, na região central de Goiás.\nPronto, acabei de encontrar um motivo para nunca mais lavar minhas calças”, comentou um internauta.\nAqui na roça a gente sempre tem dela”, escreveu outro. “Minha calça de usar na lavoura é igualzinha”, disse outro comentário.\nNo registro feito no início do mês de março, Lillyan Cristina aparece mostrando os detalhes da calça, que custa R$ 793, um modelo de jeans lavado de uma marca famosa, e diz se tratar de um modelo moderno e despojado.\nAcaba de chegar pra nós, essa calça super moderna. Esse lavado está super em alta, vocês podem apostar. Olha a riqueza de detalhes desta calça”, disse ela.