-Vídeo das piruetas (1.3339729)\nUm vídeo que circula nas redes sociais viralizou pela reação de uma das convidadas que pegou o buquê de noiva em um casamento, em Palmas. A empresária, Francisca Regina, deu três "estrelinhas" e saiu correndo depois que conseguiu pegar as flores.\nPegar o buquê em casamentos é sempre um momento de muita empolgação, pois a mulher pode ser a próxima a subir ao altar. Mas a empresária garante que a reação não é desespero e sim de felicidade.\nNo momento em que eu peguei o buquê, fiquei muito feliz, né? E automaticamente eu saí dando estrelinhas. Não quer dizer que eu estou desesperadamente querendo casar, foi só o ar de felicidade mesmo de ter pegado o buquê", contou.\nO vídeo foi gravado pela irmã da noiva. Nas imagens, a noiva joga o buquê, que cai nas mãos de Francisca. A felicidade foi tanta que a empresária sai correndo, dá três estrelinhas e volta saltitando. Ela contou ao g1 que a disputa pelas flores foi acirrada, pois uma mulher mais alta que ela estava na sua frente, com o mesmo objetivo.