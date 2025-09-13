Este é um Emmy de grandes novidades. A começar por uma esquisita indicação para Martin Scorsese numa categoria de atuação. O célebre cineasta concorreu à estatueta de melhor ator convidado, por alguns poucos minutos de tela em "O Estúdio", mas foi preterido por Bryan Cranston, da mesma produção -esta e outras categorias menores foram anunciadas no último fim de semana.\nA série de humor é responsável por boa parte das doses de novidade e incerteza desta edição do mais importante prêmio americano de televisão e streaming. Em sua 77ª edição, que acontece neste domingo (14), às 21h do horário de Brasília, o Primetime Emmy Awards é palco de uma disputa acirrada entre veteranos e novatos.\n"O Estúdio" foi um estouro em sua temporada inaugural, lançada em março. Agradou ao público e principalmente à crítica e à indústria, que viram na comédia autodepreciativa sobre uma Hollywood em chamas um comentário potente sobre seu atual ambiente de trabalho.