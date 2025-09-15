A Academia de Artes e Ciências Televisivas dos Estados Unidos anunciou, neste domingo (14), os vencedores da 77ª edição do Primetime Emmy Awards, o mais importante prêmio de televisão e streaming dos Estados Unidos.\nConfira, abaixo, a lista completa de indicados e os vencedores, conforme eles são anunciados.\nDRAMA\n- Melhor série de drama\n'Andor'\n'A Diplomata'\n'The Last of Us'\n'Paradise'\n'The Pitt' (VENCEDOR)\n'Ruptura'\n'Slow Horses'\n'The White Lotus'\n- Atriz em série de drama\nKathy Bates, por 'Matlock'\nBritt Lower, por 'Ruptura' (VENCEDORA)\nSharon Horgan, ‘Bad Sisters’\nBella Ramsey, por 'The Last of Us'\nKeri Russell, por 'A Diplomata'\n- Ator em série de drama\nSterling K. Brown, por 'Paradise'\nGary Oldman, por 'Slow Horses'\nPedro Pascal, por 'The Last of Us'\nAdam Scott, por 'Ruptura'\nNoah Wyle, por 'The Pitt' (VENCEDOR)