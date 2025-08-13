Emma Stone, 36, vem chamando atenção nas últimas aparições públicas, como na pré-estreia do filme "Eddington", em junho, em Los Angeles, Estados Unidos por exibir um corte de cabelo bem curtinho. O novo visual tem explicação: a atriz raspou os fios para "Bugonia", seu próximo filme em parceria com o diretor grego Yorgos Lanthimos -- o mesmo de "Pobres Criaturas" (2024), produção que lhe rendeu o segundo Oscar de Melhor Atriz. A primeira vez foi em 2017, por seu papel em "La La Land".\nO detalhe foi revelado pela própria Emma em entrevista para Vogue americana, publicada nesta segunda-feira (11). A cena em que a personagem tem os cabelos raspados estará no filme e foi feita de verdade, com o ator Jesse Plemons -seu colega de elenco -manejando a máquina.\nEm "Bugonia", Stone interpreta a CEO de uma indústria farmacêutica sequestrada por dois teóricos da conspiração, vividos por Jesse Plemons e Aidan Delbis. Na trama, eles acreditam que é necessário cortar o cabelo da refém e realizam o ato no banco de trás de um carro roubado. O trailer mostra as madeixas reais da atriz espalhadas pelo chão e sendo queimadas.