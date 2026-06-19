Emerson Silva representa o Brasil na mostra digital “Imagens Circulantes” (Divulgação/ Emerson Silva)\nNesta sexta-feira (19), o fotógrafo tocantinense Emerson Silva estreia no cenário internacional ao ser selecionado, entre centenas de propostas, para representar o Brasil na mostra digital “Imagens Circulantes”, organizada pela plataforma ContraLuz.\nRepórter fotográfico e documentarista, Emerson também participou nesta semana de uma exposição em Brasília, reunindo trabalhos que valorizam identidades locais, povos tradicionais e a diversidade cultural brasileira.\nNa mostra internacional, o fotógrafo apresenta o ensaio “Urucum: Sagrado Vermelho”, composto por oito imagens que retratam a relação dos povos indígenas Karajá e Krahô com o urucum. O trabalho aborda o uso do pigmento na pintura corporal, na medicina tradicional e na cosmologia indígena, além de destacar a importância da preservação ambiental.