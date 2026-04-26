RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Na reta final de "Três Graças" (Globo), Gerluce (Sophie Charlotte) encontrará a neta pela primeira vez. Ela terá contato com a bebê, mas não saberá que é a filha que Joélly (Alana Cabral) vendeu a Samira (Fernanda Vasconcellos), traficante internacional de recém-nascidos, antes de se arrepender e tentar desfazer o negócio.A família e a polícia vêm tentando localizar a menina, que foi comprada por Lena (Barbara Reis). É com ela que a bebê estará quando Gerluce escutar o seu choro. Comovida, a presidente da Fundação Ferette vai ao seu encontro.Ela então se oferecerá para acalmar a criança. Exausta, Lena autoriza. Com a neta no colo pela primeira vez, Gerluce a acalentará e a deixará tranquila em questão de segundos.A ex-cuidadora sentirá uma ligação especial com a criança --ao contrário de Lena, que já lamentou algumas vezes a falta de conexão entre as duas, e a dificuldade que tem em deixá-la calma. O último capítulo da novela vai ao ar no dia 15 de março.