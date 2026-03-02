Em 2026, os fins de semana ganham ainda mais destaque na programação da TV Globo com a chegada de Eliana às tardes de domingo. A partir de 15 de março, a apresentadora estreia o Em Família com Eliana, um programa que une música, boas histórias, competição e a valorização da cultura brasileira, mostrando as especificidades de diferentes regiões do País. A atração marca uma nova etapa na carreira de Eliana e reforça o time de grandes nomes que comandam programas de auditório no fim de semana.\nO conteúdo, pensado para toda a família, promete reunir diferentes idades em frente à TV. “O Em Família com Eliana nasce com a proposta de ampliar o espaço dedicado ao entretenimento intergeracional na programação da TV Globo. Queremos um programa que reúna avós, pais, filhos e netos na mesma experiência, criando pontes entre diferentes gerações por meio de histórias, música e emoção”, explica o diretor Geninho Simonetti.