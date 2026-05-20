Com uma jaqueta preta para se proteger do vento na ensolarada Riviera Francesa, Selton Mello fala empolgado sobre os rumos de sua carreira, que teve uma guinada para fora do Brasil desde o sucesso de "Ainda Estou Aqui".\nO longa de Walter Salles, que o ator protagonizou ao lado de Fernanda Torres, foi coroado melhor filme internacional e deu ao Brasil o seu primeiro Oscar. Durante toda a campanha nos Estados Unidos e na Europa, Mello era visivelmente o mais animado da equipe, e publicava constantemente vídeos nas redes sociais sobre as andanças entre jantares glamurosos e exibições para votantes e celebridades para a divulgação do filme.\nO brasileiro diz que "Ainda Estou Aqui" também mudou a forma como o Brasil é visto pela indústria cinematográfica internacional. "O filme abriu as portas para o que temos de melhor e para nossos artistas. Passou a haver um interesse maior."