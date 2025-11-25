Elton John e Gilberto Gil vão dividir o Palco Mundo do Rock in Rio 2026 no feriado de 7 de setembro. O anúncio foi feito nesta terça-feira (25) pela organização do festival, que também afirmou que o show do britânico será a única apresentação dele no Brasil em 2026.\nPrevista para os dias 4, 5, 6, 7 e 11, 12 e 13 de setembro de 2026, a nova edição volta a ocupar a Cidade do Rock, no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro. Além das atrações, festival anunciou que também vai contar com nova cenografia para o Palco Mundo.\nXuxa, Angélica, Juliana Paes e outras artistas participam de campanha contra o feminicídio\nMenina de 9 anos pede para gravar vídeo e inspira pessoas a não aceitarem preconceito\nDona de Mim: Nina desperta, e Filipa afirma que precisam deixar a mansão\nA venda geral do Rock in Rio Card, ingresso antecipado que garante acesso a um dia de festival antes mesmo da divulgação completa do line-up, começa em 9 de dezembro, às 19h, pelo site da Ticketmaster Brasil. O bilhete vale para um único dia e a escolha da data é feita posteriormente, em data ainda não divulgada.