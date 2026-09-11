O Em Família com Eliana deste domingo (13) ganha um cenário especial: a casa de Eliana. Depois de viajar pelo Brasil para visitar diferentes artistas ao longo das edições, a apresentadora recebe o cantor Thiaguinho, amigo de longa data, que chega acompanhado da esposa, Carol Peixinho, em sua residência, em São Paulo. No papo, que aborda família, carreira e planos para o futuro, o casal compartilha histórias da vida a dois e da chegada do primeiro filho, Bento, que completa um ano em setembro.Thiaguinho e Carol relembram como se conheceram, em 2021, e contam detalhes da relação até a mudança na rotina com a chegada de Bento. Ao longo do programa, enquanto Carol prepara um dos doces preferidos do cantor, Thiaguinho revisita sua trajetória profissional e fala sobre o sonho de viver da música e a importância do apoio dos pais e da irmã, Ellen, para chegar à posição que ocupa hoje no samba e no pagode.A edição reserva ainda surpresas e homenagens, com depoimentos de familiares e amigos. Entre eles, Péricles, que relembra a amizade construída a partir da trajetória dos dois no Exaltasamba; e Toni Garrido, que comandava o Fama, reality musical da TV Globo pelo qual Thiaguinho ganhou projeção nacional em 2002.Os musicais apresentados por Thiaguinho, ao lado da banda que o acompanha há anos, também estão ligados a pessoas importantes em sua trajetória. A pedido de Péricles, ele interpreta Pensamentos Intrusivos. A partir da lembrança de um conselho dado por Toni, apresenta Em Busca da Minha Sorte. Já por escolha de Carol, canta Falta Você - canção que mostrou a ela antes mesmo de os dois assumirem o relacionamento, e que contou com o incentivo de Carol para apostá-la como um sucesso.Thiaguinho também fala sobre o Bem Black, projeto que reúne samba e referências da música preta brasileira e internacional, um desejo antigo do cantor. Sandra Sá, uma de suas referências musicais e intérprete de Olhos Coloridos, também deixa um recado para o artista. Ao relembrar sua admiração pela cantora e contar que ela é uma das vozes capazes de emocioná-lo, Thiaguinho atende ao pedido de Sandra e apresenta sua versão da música.O programa ainda traz o quadro Invertidamente, que coloca duas famílias famosas frente a frente em provas que desafiam a percepção e deixam os participantes literalmente de ponta-cabeça. Desta vez, a disputa reúne Gil do Vigor, ao lado das irmãs Janielly e Juliana, e Bia Reis, acompanhada da mãe, Aricelina, e do irmão, Felipe, em uma competição com humor, surpresas e momentos de afeto. A Caixa 360º ganha o tema Quarto Bagunçado, enquanto a Confusão de Ótica resgata brincadeiras clássicas com a Gincana de Criança.O Em Família com Eliana é apresentado por Eliana, dirigido por Geninho Simonetti e produzido por Polly Silva, com roteiro final de Raq Affonso. A direção de gênero é de Monica Almeida.