O BBB 26 teve seu quinto participante desclassificado neste sábado (14). Edilson Capetinha foi expulso por agredir Leandro Rocha.
Durante a madrugada, os dois discutiram dentro de um dos quartos da casa, trocaram xingamentos e o ex-jogador acabou empurrando o rosto do rival durante a briga.
O desentendimento começou quando Boneco entrou no quarto e acendeu a luz, incomodando quem dormia. Edilson reagiu irritado. "Eu estou dormindo. Não está vendo?", disse. O brother rebateu: "Qual o problema? O quarto é coletivo". O clima piorou quando o ex-atleta respondeu: "Está tirando essa onda porque está aqui dentro. Lá fora teria tomado um pau".