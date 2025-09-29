Emma Willis compartilha a experiência de cuidar do marido, Bruce Willis, que convive com a demência frontotemporal, no livro "O rumo inesperado: Como recuperar a força, a esperança e se reencontrar na jornada do cuidado", lançado no Brasil pela editora Bestseller.\nEm entrevista ao Fantástico (Globo), Emma disse que cuidar do ator de 70 anos é como "um longo adeus, uma jornada que progride lentamente. Com o tempo, você percebe que precisará de mais ajuda e apoio".\nA atriz contou que, no início, foi difícil identificar os sinais da demência: "A gente foi percebendo que tinha algo estranho na forma como o Bruce se comunicava. Quando era criança, ele tinha muita gagueira e foi superando isso ao longo dos anos para poder atuar. Quando a gagueira voltou, eu jamais poderia imaginar que aquilo era um sinal".