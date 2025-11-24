Dua Lipa, 30, se despediu do Brasil e, entre seus últimos compromissos no país, participou do Domingão com Huck. Em entrevista a Luciano Huck, 54, a cantora riu ao receber documentos brasileiros com o nome Eduarda Felipa e contou que teve algumas das experiências mais marcantes de sua passagem intensa de quase duas semanas pelo país.\nA artista contou ter se surpreendido ao visitar o ensaio da escola de samba Unidos de Vila Isabel, no Rio de Janeiro. "Para ser sincera, eu não sabia exatamente para onde estava indo. Disseram que era um ensaio de escola de samba, mas imaginei que fosse um estúdio de dança, talvez para aprender a sambar. Eu estava preparada para outra experiência", disse Dua, que afirmou ter ficado profundamente impactada.\n"Quando cheguei, senti a força, a paixão... Os tambores tocando, bandeiras por todos os lados, pessoas dançando. Depois fomos para um espaço que parecia um hangar gigantesco, lotado de gente. Eu pensei: 'Uau, isso é muito incrível, poderoso, caótico e louco ao mesmo tempo'. Se eu pudesse engarrafar aquela energia e levar para casa... Você sente no coração."