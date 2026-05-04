A mãe da cantora Marília Mendonça, Dona Ruth, publicou um vídeo nas redes sociais neste domingo (3) mostrando que encontrou um fio de cabelo da filha em uma roupa. A cantora sertaneja morreu após um acidente em 2021.\nNo vídeo, Dona Ruth reforçou que o luto pela morte da filha continua, mas que encontrar o fio de cabelo trouxe um certo conforto e sentimento de proximidade.\nÉ como se ela tivesse pertinho de mim, e como se ela dissesse: 'Mãe, continua. Está tudo certo aqui onde eu estou'. O luto, a gente não consegue expressar com palavras o quão grande é a dor, a gente aprende a conviver", explicou.\nConfira o horóscopo desta segunda-feira, 4 de maio de 2026\nHenrique e Juliano chamam atenção na web ao saírem de show em Goiânia pilotando motos\nMorte da cantora\nMarília morreu aos 26 anos, no dia 5 de novembro, após um acidente aéreo enquanto estava a caminho de um show, partindo de Goiânia para Caratinga (MG). A poucos quilômetros do destino, o avião em que ela viajava com o tio, Abicelí Silveira, e o produtor Henrique Ribeiro caiu próximo a uma cachoeira. Além dos três, morreram o piloto Geraldo Martins de Medeiros Júnior e o copiloto, Tarciso Pessoa Viana.