Mãe do cantor Leonardo, Dona Carmem morreu em abril de 2023, aos 87 anos, após sofrer um infarto. Recentemente, o sertanejo homenageou a mãe ao dar o nome dela a uma nova fazenda em Goiás. Em um vídeo publicado no Instagram, Poliana Rocha contou que estava visitando o local adquirido pelo cantor há cerca de cinco meses. Segundo a esposa do cantor, Poliana Rocha, a propriedade, chamada Talismã Dona Carmem, fica próxima a Formoso, no norte do estado, perto da divisa com o Tocantins.\nEstou aqui gostando muito. Feliz, agradecida por mais uma conquista dele. Aqui é perto de Formoso. É uma fazenda que ele comprou, na verdade, para cria, recria e plantação de soja. Para às vezes arrendar, enfim", disse.\nLeonardo faz homenagem à mãe ao dar o seu nome a fazenda\nSegundo Leonardo, a mãe era 'uma mulher forte que sempre teve como missão de vida manter sua família unida'. Carmem Costa também era católica, participava da Festa do Divino Pai Eterno, em Trindade, e era conhecida pelo cuidado dedicado à família. Esse perfil acolhedor também se refletiu em um dos principais projetos sociais que ela idealizou.