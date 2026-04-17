O Domingão com Huck deste domingo (19) aposta em uma mistura de música, humor e performances para animar o público. Entre os destaques, Eliana e Renata Ceribelli se enfrentam na Batalha do Lip Sync. Depois de dias de preparação, as apresentadoras sobem ao palco do programa em um duelo divertido e emocionante, que promete surpreender o público.\nO humor também ganha espaço com Marcelo Adnet, Dani Calabresa e o influenciador Phellyx. Ao lado do programa, eles estrelam Dez Graças, uma paródia inspirada na novela Três Graças. Com direção de Pedro Dunley, o novo quadro revisita momentos marcantes da trama, como o do roubo das estátuas de Arminha, interpretada por Dani. Luciano Huck também recebe o autor Aguinaldo Silva para conferir de perto a estreia e comentar sobre a reta final da novela.\nQuem também marca presença no programa é Sabrina Sato, que anuncia a chegada da nova temporada do reality Minha Mãe Com Seu Pai no dia 22 de abril, no Globoplay. “A segunda temporada de Minha Mãe com Seu Pai está ainda mais emocionante, mais verdadeira. E o fato de os pais já saberem que os filhos estão por trás de tudo trouxe mais emoção ainda, mais entrega, transformação. Essa temporada está muito especial”, revela a apresentadora.