A Copa do Mundo está a todo vapor, e é nesse clima que as empresas também aproveitam a onda verde e amarela para inovar com sabores e decoração especial para torcer pelo Brasil. De bola de futebol a doce em formato de capivara, vale tudo para encantar e conquistar o cliente.\nEntre os itens está uma meia bola de futebol feita de chocolate belga. O doce é recheado com uma combinação de marshmallow, ganache de chocolate 50% e crocante de biscoito. Os clássicos não ficaram de fora. Os brigadeiros ganharam roupagem temática com as cores da Seleção Brasileira. Já pirulitos de chocolate foram decorados com medalhas, camisetas e bolas.\nInfluenciadora do TO faz roupa inspirada no Brasil com grãos de milho e viraliza\nArraiá da Capital divulga programação completa; veja atrações e datas dos shows\nMaria Bethânia chega aos 80 anos como uma das maiores vozes da música brasileira