O Sabores do Campo deste domingo (25) traz uma receita de doce da casca de limão feito em tacho de cobre. Quem ensina o preparo é a doceira Marilene Rodrigues, de Cromínia, no sul do estado. A receita leva apenas três ingredientes: limão, água e açúcar (veja o modo de preparo abaixo).
Marilene participa da festa de São Sebastião há mais de 20 anos e segundo ela, são três dias para fazer esse doce. No primeiro dia, a turma colhe o limão fresco direto do pé (na região a variedade é do limão Tahiti), No segundo dia, as doceiras retiram o limão do latão e o cortam pela metade, jogam a polpa e sementes fora para não azedar o doce e separam as cascas.