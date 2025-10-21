A empresária e socialite Kim Kardashian completa 45 anos nesta terça-feira (21), em meio à consolidação de seu império de moda íntima com a marca Skims, com valor de mercado avaliado em US$ 4 bilhões (R$ 21,8 bilhões), e as trocas de farpas com o ex-marido, o cantor Kanye West, com quem ficou casada por oito anos.\nEm entrevista ao podcast Call Her Daddy, de Alex Cooper, em outubro deste ano, Kim contou que decidiu se divorciar para "priorizar o bem-estar e a sanidade dos filhos", mencionando os colapsos mentais do ex-marido. Segundo ela, Kanye não estava disposto a fazer mudanças que seriam saudáveis e benéficas para a família.\nEm março, o rapper voltou a criticá-la, acusando-a de fazer parte do que chamou de "máfia Kardashian", que, segundo ele, restringiria seu convívio com os filhos. Eles têm quatro: North, de 12 anos; Saint, de 9; Chicago, de 7; e Psalm, de 6.