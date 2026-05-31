O turismo em Goiás está passando por uma transformação impulsionada pelas redes sociais. O crescimento dos chalés de luxo "instagramáveis" revela uma mudança profunda no perfil do visitante: sai a busca por grandes festas e entra a procura por privacidade, conexão com a natureza e uma "desconexão" da rotina urbana (conheça alguns desses chalés abaixo).\nEm Anápolis, na Cidade de Goiás ou nas proximidades de Goiânia, esses empreendimentos apostam na estética e no conforto para conquistar um público que valoriza a experiência tanto quanto o descanso.\nO fenômeno é impulsionado pelas redes sociais, onde fotos de banheiras com vista para a mata e arquiteturas integradas ao Cerrado viralizam e atraem novos hóspedes.\nVeja o que faz do maior lago artificial do Brasil um dos favoritos dos pescadores\nConheça a cidade goiana que recebeu o título de capital da coxinha