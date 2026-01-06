Quem circulava pela tradicional feira livre de Niquelândia, no Entorno do Distrito Federal (DF), teve uma surpresa que fugiu totalmente do roteiro. Entre as bancas de hortifrúti e o cheiro de pastel frito, uma figura internacionalmente conhecida chamou a atenção: o modelo e DJ Jesus Luz.\nConhecido mundialmente pelas passarelas de Milão, Jesus trocou os holofotes das baladas eletrônicas pela autenticidade do interior goiano. O artista foi flagrado por moradores locais em um momento "gente como a gente", degustando o famoso caldo de mocotó da região.\nEm entrevista para o g1 Goiás, o DJ Jesus Luz afirmou que gosta muito do caldo de mocotó e tomar o caldo o fez relembrar as suas raízes.\nPassei na feira de manhã para tomar um café, e foi incrível. Adorei! Pude conhecer um pouco da cultura local e da história do lugar. O mocotó já é algo comum, porque grande parte da minha família é nordestina, então eu cresci comendo mocotó. Essa foi a primeira vez que tomei no café da manhã, mas eu sempre comi no almoço, e em algumas outras ocasiões', destacou DJ Jesus Luz.