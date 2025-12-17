Padre Fábio de Melo, 54, completou recentemente 24 anos de sacerdócio e usou as redes sociais para celebrar a data com um desabafo sobre as críticas que enfrenta de parte de alguns fiéis em relação ao seu ministério.\nNa publicação, o religioso iniciou com uma reflexão sobre os julgamentos que recebe ao longo da trajetória. "Ao longo da minha vida, muitos me disseram que eu não estava apto para ser padre. Alguns pedem a minha expulsão da Igreja, me chamam de vergonha para o sacerdócio", escreveu.\nEm seguida, ele comparou sua experiência à forma como Jesus escolheu seus seguidores, destacando que a fé não se constrói a partir da perfeição. "Eu entendo essas críticas. Assim como outros, também sou alvo do moralismo que impede uma visão mais ampla. O 'RH' de Jesus foi o mais incomum, pois ele escolheu pessoas que muitos considerariam inadequadas. Os 'perfeitos' também estavam lá, mas não sobreviveram à sua missão, pois achavam-no louco", refletiu Fábio de Melo