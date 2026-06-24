-Dira Paes em Palmas cenográfica (1.3425746)\nA atriz Dira Paes publicou nas redes sociais um vídeo mostrando a cidade cenográfica criada para representar Palmas nos Estúdios Globo. Nas imagens, ela passeia pelo cenário onde acontecem as gravações de novos episódios da série Pablo & Luisão.\nUma voltinha pelo Tocantins do Paulo Vieira. Mas dentro dos Estúdios Globo. Nossa cidade cenográfica é a perfeição", escreveu a atriz na publicação.\nUma história com Ana Castela e Gael disponível no Globoplay\nCoração Acelerado: Eduarda diz que precisa conversar com Agrado\nGabriela Versiani leva filho de Marília Mendonça e Murilo Huff para assistir motocross, e reação emociona web\nAlém de mostrar detalhes das construções que remetem à capital tocantinense, Dira também lembrou que a primeira temporada da série passará a ser exibida na TV Globo a partir de 7 de julho, com episódios às terças e quintas-feiras.