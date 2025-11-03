Eric Dane, 52, foi fotografado em cadeira de rodas, durante um jantar com a família em West Hollywood, na Califórnia, Estados Unidos. O ator, que atuou em "Grey's Anatomy", foi diagnosticado com ELA (Esclerose Lateral Amiotrófica).\nEle aparece acompanhado da esposa, Rebecca Gayheart, e de uma de suas filhas, Georgia. A imagem foi divulgada pelo Page Six.\nSou grato por ter minha família amorosa ao meu lado enquanto navegamos neste próximo capítulo. Eric, em conversa com o The Hollywood Reporter\nConfira o horóscopo desta segunda-feira, 3 de novembro de 2025\nFátima Bernardes comemora oito anos com Túlio Gadêlha\nELA é uma doença neurodegenerativa progressiva que compromete os neurônios motores —as células responsáveis pelos movimentos voluntários— e leva à fraqueza muscular crescente. A condição pode culminar em paralisia, dificuldades de fala e respiração.