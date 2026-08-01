Presa desde maio sob suspeita de associação ao crime organizado e lavagem de dinheiro para o PCC (Primeiro Comando da Capital), a advogada e influenciadora Deolane Bezerra, 38, enviou uma carta à mãe, Solange Bezerra. A mensagem foi divulgada nesta sexta-feira (31), por meio dos Stories do Instagram. Ao compartilhar o texto, Solange desabafou: "Que dor, meu Deus".\nNa carta, Deolane tenta tranquilizar a mãe, pede que ela mantenha a fé e afirma acreditar que a prisão faz parte de um propósito divino. A influenciadora é alvo da Operação Vérnix e responde ao processo na condição de ré. Ela nega qualquer envolvimento com o crime organizado.\n"Oi, mãezinha, meu amor, minha fortaleza, minha inspiração diária, saiba que eu também penso na senhora todos os dias e em todos os momentos da minha vida, como é maravilhoso sentir o seu amor, nos conhecemos tanto que só pelo olhar nós sabemos o que uma quer falar para a outra", escreveu a caçula da pernambucana Solange.