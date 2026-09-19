SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Demi Lovato, 34, publicou um álbum de fotos com registros da passagem pelo Brasil e aproveitou a legenda para fazer uma declaração direta aos brasileiros.\n"Eu amo o Brasil. Amo meus fãs. Amo meu time. Amo o oceano. Amo o brigadeiro", escreveu a artista.\nA publicação veio depois de uma sequência de apresentações no país. Demi foi uma das atrações do Palco Mundo do Rock in Rio 2026 e, na sequência, levou a turnê global "It's Not That Deep" para São Paulo, onde fez duas apresentações.\nA passagem pelo Brasil faz parte de uma relação antiga da cantora com o público daqui. Demi tinha apenas 16 anos quando pisou pela primeira vez em um palco brasileiro, em 2009, durante a abertura da turnê dos Jonas Brothers.\nBia e César encontram o laudo feito sobre o assassinato de Arthur